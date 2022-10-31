В ДТП в Челябинской области два человека погибли и трое пострадали

В Челябинской области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, трое пострадали, сообщили Накануне.RU в ОГИБДД Кыштыма.

Авария произошла сегодня утром на 70 км дороги Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое – Кыштым. Водитель Лады Гранта не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем УАЗ.

В результате ДТП 45-ти летний водитель Лады и 35-летний пассажир погибли на месте ДТП. Еще два пассажира Лады и водитель УАЗ с травмами госпитализированы в больницу.

Напомним, в Челябинской области сегодня во время снегопада автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадали 13 человек.