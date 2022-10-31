31 Октября 2022
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Политика Москва
Фото: Telegram-канал Красная москва

В московской ячейке КПРФ будут отлавливаться "идеологически чуждые элементы"

У московской ячейки КПРФ "проблемы в работе". Об этом заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

На партийной конференции Октябрьского отделения КПРФ (Москва), партийный лидер предложил собрать общее московское собрание и сформулировать пожелания к центральному комитету.

Афонин предложил "поставить заслон проникновению в партийные ряды идеологически чуждых элементов, не исполняющих и саботирующих решение партийных органов".

Ожидается, что собрание пройдет 6 ноября.

До этого года столичное отделение партии возглавлял депутат Госдумы Валерий Рашкин. Но после скандала с убийством лося, суда и изгнания Рашкина из Госдумы его на посту лидера московской ячейки сменил Николай Зубрилин, он возглавляет фракцию КПРФ в Мосгордуме.

Теги: кпрф, москва, партия



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