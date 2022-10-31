На Южном Урале возбуждено дело по факту хищения 41 млн рублей при подключении соцобъектов к Интернету

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций на подключение социальных объектов к Интернету, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, в 2021 году руководители двух коммерческих организаций в Челябинске, а также иные лица, действуя в составе организованной преступной группы, внесли в документацию заведомо ложные сведения об объемах и стоимости работ. В результате были похищены средства, выделенные на реализацию федерального проекта, в размере 41,4 млн рублей.

В настоящий момент задержаны три человека. Им предъявлено обвинение в мошенничестве. По решению суда они находятся под домашним арестом. По месту их жительства и работы было изъято более 10 млн рублей.