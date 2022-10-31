В Индии при обрушении подвесного моста погибли 134 человека

В Индии минимум 134 человека погибли при обрушении подвесного моста через реку Маччху в городе Морби (штат Гуджарат). Еще двое числятся пропавшими без вести. Сейчас на месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы.

Ожидается, что завтра Морби посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также создана специальная комиссия, которая займется расследованием причин инцидента. По данным некоторых СМИ, подвесной мост могли открыть раньше положенного времени после ремонта.

Известно, что родственники погибших получат от государства по 200 тыс. рупий (около 150 тыс. руб.), по 50 тыс. рупий (37 тыс. руб.) выплатят пострадавшим.

Всего в момент обрушения на мосту находилось около 500 человек. На кадрах с обрушением моста видно, что некоторые люди специально его раскачивали.