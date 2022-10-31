В Челябинской области 24% мобилизованных жителей были добровольцами

Челябинская область в полном объеме выполнила задачи по отправке мобилизованных в подразделения и войсковые части Вооруженных сил России. Об этом губернатору Алексею Текслеру доложил военный комиссар Андрей Максуров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

24% граждан прибыли в военные комиссариаты добровольно. Комплектование подразделений войсковых частей для участия в спецоперации продолжается исключительно за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Алексей Текслер подчеркнул, что перед региональными властями стоит задача оказать всю необходимую помощь семьям. Также организована работа по оказанию помощи мобилизованным, находящимся непосредственно в местах боевого слаживания, в зоне специальной военной операции.

Осенняя призывная кампания в регионе продлится с 1 ноября по 31 декабря. Первые отправки начинаются с 9 ноября. Планируется призвать около 3 тыс. человек. Как подчеркнул Максуров, призывники не будут задействованы в ходе проведения специальной военной операции.