Ходаковский: Взятие Павловки требует атаки на Угледар

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что овладение Павловкой к юго-западу от Донецка ставит российские подразделения перед необходимостью атаковать Угледар.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе наступления на южнодонецком направлении продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к окраинам Павловки. Как передают военкоры, продолжается зачистка села.

Ходаковский отмечает, что Павловка уже была взята ранее нашими войсками, но затем была утрачена. Это связано в тем, что из Угледара, до которого всего два километра и который расположен выше, она как на ладони. Из города удобно корректировать работу артиллерии и беспилотников по нашим позициям.

"На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар, - иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов, - а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто", - написал Ходаковский.

Киев в своих отчетах Павловку не упоминает, а вот в США "Институт изучения войны" признал успехи значимые успехи российских войск на этом направлении.

Донецкий блогер Владислав Угольный считает, что после захода на третью линию украинской обороны ВСУ по линии Первомайское - Водяное - Опытное северо-западнее Донецка развитие событий здесь может стать более динамичными. Киев попытается снова сделать продвижение освободительных сил более медленным, для чего ему нужны резервы.

"Украинские части спешно перебрасывают свои резервы на новую линию обороны район Константиновки и Богоявленки. По той мощи, которую российские войска здесь применили, все говорит о том, что они здесь не остановятся. План, вероятно, более широк. Серьезные проблемы доставляет грязь", - говорит обозреватель Юрий Подоляка.