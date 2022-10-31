США направили в Европу вторую авианосную группировку, - СМИ

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Великобританию в середине ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское военное издание UK Defence Journal.

На борту авианосца базируется около 90 самолетов и вертолетов, в том числе истребители пятого поколения F-35C. В группировку также войдут ракетный крейсер, эсминцы и атомная подводная лодка.

Отмечается, что сейчас вблизи Хорватии находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Авиация на борту группы проводит патрули в балканском регионе.