31 Октября 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото:izvestia.ru

В Сургуте следователи проводят проверку об издевательствах группы школьников над другими детьми

В Сургуте три четвероклассника школы №31 "держат в страхе весь класс". По словам родителей, подростки регулярно оскорбляют, унижают и избивают других детей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре, ведомство начало процессуальную проверку размещенной в соцсетях информации.

"По предварительным данным, группа учеников одной из общеобразовательных школ города Сургута систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их, угрожая и применяя физическое насилие. Кроме того, в один из дней октября 2022 года агрессивно настроенные ученики причинили телесные повреждения однокласснику. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: следователи, проверка, школа



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