Около 70 тысяч россиян открыли счета в банках Узбекистана с начала года

Около 70 тыс. россиян с начала 2022 года открыли счета в банках Узбекистана. Примерно половина от этого числа - граждане, на постоянной основе живущие и работающие в республике, сообщил глава Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов.

Ранее стало известно, что в январе-сентябре 2022 года в Узбекистан в туристических целях приехало более 395 тыс. граждан России – это более чем в два раза превышает показатель прошлого года за аналогичный период, сообщил госкомитет Узбекистана по статистики. При этом данные о выехавших из страны россиянах не приводятся. 56% из прибывших – мужчины.

Число граждан России, въезжающих в Узбекистан, растет с февраля, но большая часть — 209,5 тысячи (53%) — пришлась на последние три месяца. Только в сентябре границу пересекли 78,3 тысячи россиян.