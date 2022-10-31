Число погибших во время давки в Сеуле иностранцев увеличилось до 26

До 26 человек увеличилось количество иностранцев, погибших в результате давки во время празднования Хэллоуина в Сеуле.

Жертвами стали пять граждан Ирана, по четыре гражданина КНР и России, по два гражданина США и Японии. Кроме того, погибли по одному гражданину Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки.

Всего в результате трагедии погибли 154 человека. При этом число погибших может увеличиться, поскольку 33 человека находятся в тяжелом состоянии, сообщает Regnum.

Как сообщалось, давка в районе Итхэвон в Сеуле образовалась, когда толпа отмечающих Хэллоуин спустилась в небольшой переулок, дорога там уходит вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли споткнуться и начать падать при напоре сзади.

Агентство Рёнхап сообщалось, что власти Сеула получили более 3,7 тысячи заявлений о пропавших без вести после давки.