Генштаб РФ: солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО

В Генштабе России сообщили, что солдат-срочников, которые будут призываться в рамках осеннего призыва, не будут направлять на территорию Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, их не будут задействовать в военной операции на Украине, сообщил "Красной звезде" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский. По его словам, осенью призыву на срочную военную службу подлежат 120 тыс. человек - на 7,5 тыс. меньше, чем осенью 2021 года.

"Осенний призыв не будет проходить лишь в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации. Это Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где призыв проводится только весной. Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов", - отметил Бурдинский.

Подчеркивается, что по состоянию на 31 октября, уволено из рядов Вооружённых сил и направлено к местам проживания 19,5 тыс. человек.