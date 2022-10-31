В Белгороде ищут выбросивших на помойку цинковые гробы

Правоохранительные органы Белгорода ищут сотрудников ритуальной службы, выбросивших на помойку цинковые гробы.

Мэр города Антон Иванов в Telegram задался вопросом: "есть ли сердце у этих людей?". "Возможно ли проявлять такую страшную небрежность в отношении героев, которые отдали жизнь, защищая нас с вами? " — написал градоначальник.

По его словам, поиск людей, которые совершили такой поступок, продолжается несколько дней. Иванов пообещал встретиться с виновными в произошедшем, когда их найдут.

Как сообщалось ранее, несколько цинковых гробов с иконами и пакетами обнаружили на помойке у гаражей на Привольной улице.