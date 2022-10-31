31 Октября 2022
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Политика В России
Фото: ТАСС / Михаил Метцель

"В обмен на жвачку и джинсы мы продали величайшую империю современности": Пригожин провел параллели между влиянием Запада на СССР и YouTube на Россию

Российский предприниматель Евгений Пригожин сделал очередное заявление касательно необходимости блокировки YouTube в России. Ранее бизнесмен призвал генерального прокурора заблокировать видеохостинг в РФ из-за распространения русофобского контента.

«В Советском Союзе, величайшей и сильнейшей империи современности, которая по мощи своей превосходила США и почти все страны Западной Европы, не было аналогов джинсам и жевательной резинке, а напиток “Байкал” не дотягивал до “Кока-Колы”. В обмен на это мы продали величайшую империю современности. Теперь Россия продается за YouTube. Не допустите того, чтобы Россию продали за YouTube», — передает слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее сенатор Андрей Климов прокомментировал призыв Пригожина заблокировать YouTube и признать нежелательной в РФ корпорацию Google. Член Совфеда заявил, что видеохостинг можно будет закрыть только в том случае, если ему найдут альтернативную замену.

В ответ бизнесмен назвал сенатору целый ряд российских ресурсов, которые смогут заменить американский видеохостинг, подчеркнув, что они недооценены именно из-за таких вредоносных ресурсов, как YouTube. С его уходом российские продукты могут получить колоссальное развитие, уверен Пригожин.

Теги: корпорация Google, евгений пригожин, YouTube, русофобский контент



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