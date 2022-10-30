Лавров: Готовность Польши разместить у себя ядерное оружие США вызывает тревогу

Желание Польши разместить на своей территории ядерное оружие США вызывает тревогу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью для фильма "Мир на грани. Уроки Карибского кризиса" он сообщил, что ведутся разговоры о том, чтобы укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, уже имеющим на своей территории американское тактическое ядерное оружие.

"Польша просится в кандидаты на то, чтобы и у нее американцы также разместили свои ядерные бомбы", - сказал Лавров.

По словам министра, "эта ситуация весьма тревожит".

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing. В рамках этой программы европейские государства НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие, пишет РИА Новости.