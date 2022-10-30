Генпрокуратура РФ заявила, что не требовала блокировки домена t.me

Генпрокуратура РФ заявила, что не запрашивала ограничение доступа к домену t.me, который принадлежит Telegram.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в Роскомнадзор обращений не было.

О том, что домен был заблокирован по требованию Генпрокуратуры, сообщалось 29 октября. Основанием для внесения сайта t.me в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа к информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях, экстремизму, а также к недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемым фейкам).

Позже, после того, как Роскомнадзор исключил блокировку Telegram на территории России, домен t.me исчез из реестра ограниченных ресурсов.