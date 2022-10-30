"Считаю очень важным событием для африканских стран": Пригожин поддержал заявление Минсельхоза о готовности России поставить зерно в Африку

Россия тесно сотрудничает с рядом африканских стран. Такое заявление сделал бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель написал открытое письмо министру сельского хозяйства России Николаю Патрушеву. Пригожин поддержал заявление главы ведомства о готовности РФ поставить зерно беднейшим странам на безвозмездной основе. По словам бизнесмена, государства Африки нуждаются в поддержке.

«Считаю это очень важным событием для африканских стран, которые сейчас находятся в зерновом кризисе. Я, как человек, который длительное время занимается Африкой, полностью поддерживаю вашу инициативу. Нашими ключевыми партнерами на Африканском континенте являются Центральноафриканская Республика и Мали, в которых мы успешно боремся с терроризмом и отстаиваем их свободу и независимость. Помимо этого, мы плотно взаимодействуем с государством Эритрея, Гвинейской Республикой (Конакри), Буркина-Фасо», - цитирует Пригожина в пресс-службе компании «Конкорд».

Указанные государства поддерживают Россию на международной арене. В это время Запад оказывает на них сильное влияние, добавил Пригожин. Бизнесмен предложил уделить особенное внимание перечисленным в его письме странам.

Ранее глава Минсельхоза РФ заявил, что зерно беднейшим государствам мира будет поставлено в течение четырех месяцев. Помощь составит до 500 тысяч тонн.