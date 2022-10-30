30 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: t.me/breakingmash

Три россиянки погибли в результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле

Три россиянки погибли в результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле. Девушкам было от 20 до 30 лет.

"Последняя погибшая — та, что числилась пострадавшей. Ее нашли родственники. Скончалась в больнице", — сообщили РИА Новости в посольстве России в Южной Корее.

Всего погиб 151 человек, более 80 пострадали. Еще 270 считаются пропавшими без вести, пишет Mash.Среди жертв 19 иностранцев. В стране объявлен национальный траур.

Массовая давка произошла вечером 29 октября в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон, возле отеля Hamilton. По оценкам полиции, на момент трагедии в районе проведения празднования находилось около 100 тысяч человек.

СМИ сообщают, что очевидцы помогали полицейским и спасателям вытаскивать пострадавших и нести их на руках, где прямо на дороге им делали искусственный массаж сердца.

Теги: сеул, давка, хэллоуин



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