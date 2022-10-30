30 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Бродят по ночам и пугают противника": Пригожин описал жизнь после смерти бойцов ЧВК "Вагнер"

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на запрос редакции интернет-газеты «Глас народа» о возможной гибели замкомандира ЧВК «Вагнер». Такой информацией предприниматель не обладает, передает пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин также отметил, что вагнеровцы не умирают, а перерождаются. При этом их внешний вид и повадки меняются, но они остаются преданы своему делу.

«Мертвых вагнеровцев отличают неожиданно вырастающие клыки и красного цвета белки глаз, потому что вагнеровцы не погибают, а перерождаются в существ, которые бродят по ночам и пугают противника и всяко-разных безобразников», — сказал бизнесмен.

При этом каждый убитый боец после гибели открывает глаза и хватает противника за горло со словами: «Запомни меня, сука, я замначальника штаба». При этом, где бродят переродившиеся «вагнеровцы» Пригожин не упомянул.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, конкорд, вагнеровцы



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