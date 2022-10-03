По факту «сомнительной застройки» в природной зоне Сестрорецка СК возбудил уголовное дело

Вырубку сосен и вырытый трехметровый котлован для строительства жилого дома на Советском проспекте сотрудники следственного комитета посчитали достаточным основанием для возбуждения уголовного дела. При этом незаконная застройка была согласована с КГИОП правительства Санкт-Петербурга.

В минувшую пятницу была начата проверка по факту строительства жилого дома в природоохранной зоне Сестрорецка. Поручил организовать ее глава СК РФ Александр Бастрыкин, который назвал стройку «сомнительной» . Уже в понедельник 3 октября Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), сообщает пресс-служба ведомства.

Участок, на котором застройщики уже успели вырыть котлован глубиной 3 метра и вырубить все сосны находится в непосредственной близости от пляжа «Белая Гора» в Сестрорецке, к востоку от дома № 26 А, по Советскому проспекту. При этом по документам на этом месте категорически запрещено было менять рельеф.

Ранее на месте несостоявшейся стройки располагался детский сад, потом участок земли был продан частному собственнику, что вызвало много вопросов у местных жителей, которые требовали проверить законность проведенной сделки. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как было отдано поручение Александра Бастрыкина. Следователям предстоит узнать, каким образом чиновники КГИОП Смольного согласовали застройку в природоохранной зоне.

Уголовное дело по факту незаконного сноса или застройки территории Санкт-Петербурга далеко не первое в этом году и, скорее всего не последнее. Следственный комитет России всерьез взялся за проверку сохранности объектов культурного наследия (ОКН) города. Как отмечают СМИ, в с приходом на пост губернатора Петербурга Александра Беглова, случаи с беспредельным обращением с ОКН стали более наглыми и беспринципными. Помимо этого, еще и чиновники Смольного все чаще становятся фигурантами уголовных дел. Так, в начале лета сотрудниками Следственного комитета было установлено, что сотрудники КГИОП «подправляли» даты постройки на зданиях XIX века и разрешали их снос. Были отмечены и демонтаж объектов без решения суда, изменения в документах «задним числом» от комитетов Смольного и физическое насилие по отношению к активистам - градозащитникам.

В сентябре стало известно, что глава комитета по охране памятников Сергей Макаров сам стал фигурантом уголовного дела.