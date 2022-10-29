В Смольном почти семь месяцев не могут реализовать функцию активации карт "Подорожник" в автобусах

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга прорабатывают вопрос реализации функции активации средств на электронных проездных «Подорожник» во всех видах городского наземного общественного транспорта, не зависимо от принадлежности тому или иному официальному перевозчику. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Жители Северной столицы неоднократно критиковали представителей администрации губернатора Александра Беглова за то, что такая функция по-прежнему недоступна для большинства пассажиров. Напомним, поэтапный переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) начался 1 апреля 2022 года, однако за почти семь прошедших месяцев в Смольном так и не решили данный вопрос. Это создает немало трудностей прежде всего для граждан, проживающих в отдаленных от станций метрополитена районах.

На данный момент активация проездных при помощи валидаторов доступна на маршрутах лишь двух компаний-перевозчиков — «Горэлектротранс» и «Пассажиравтотранс». Причем соответствующие электронные считывающие устройства имеются далеко не во всех автобусах последнего. В остальных случаях пассажирам, пополнившим счет «Подорожника» через специальное мобильное приложение, сайт или бот, приходиться активировать средства в кассах метрополитена или автоматах в городской подземке, либо в киосках «Организатора перевозок».

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщают в ответ на запросы горожан, что сейчас компании-перевозчики работают над тем, чтобы функция активации карты «Подорожник» заработала во всех новых автобусах, вышедших на маршруты в рамках реализации проекта НМТО. В ведомстве отмечают, что такая возможность может появиться у всех пасажиров до конца текущего года.

Представители «Организатора перевозок» рассказали журналистам, что проблема реализации заключается в том, что для этого должно быть устойчивое безопасное онлайн-соединение между картой «Подорожник», установленным в салоне оборудованием и стационарным сервером продаж, в рамках которого производятся процессы считывания информации, записи ресурса и проверки результата операции. В ноябре планируется провести тестовую эксплуатацию данной функции в автобусах коммерческих перевозчиков Северной столицы. В дальнейшем в случае успешного завершения «решение будет масштабироваться на всем подвижном составе» при условии технической готовности транспортных компаний.

СМИ ранее указывали на то, что транспортную реформу в Смольном запустили в недоработанном виде с множеством ошибок. Это создало большое количество проблем и неудобств петербуржцам. Несмотря на шквал критики, команда Александра Беглова по-прежнему не устранила большую часть имеющихся изъянов. Жители Северной столицы спустя почти семь месяцев после старта НМТО жалуются на долгое время ожидания, очереди на остановках в «часы пик», переполненные салоны, а также низкий уровень квалификации у многих водителей. Также нерешенными остаются проблемы при оплате за проезд, в том числе при использовании карт «Подорожник» и «Единая карта петербуржца».