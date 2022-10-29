29 Октября 2022
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Фото: hindustantimes.com

В Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пришиб Николаевской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает корреспондент Накануне.RU.

Он также сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово Луганской Народной Республики, Еленовка, Шевченко Донецкой Народной Республики, Бурчак Запорожской области, Новокаменка, Мыловое, Клапая и Чаривное Херсонской области.

Кроме того, сбиты в воздухе девять снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Ольгино и Отрадокаменка Херсонской области, а также восемь американских противорадиолокационных ракет «HARM» в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка Херсонской области и Свистуновка Луганской Народной Республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 327 самолетов, 164 вертолета, 2370 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6162 танка и других боевых бронированных машин, 878 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3536 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6863 единицы специальной военной автомобильной техники.

Теги: спецоперация, самолет, Миг-29



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