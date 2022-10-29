Российские военные отбили попытку высадки украинских боевиков в районе Запорожской АЭС

Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта в Энергодаре, недалеко от Запорожской АЭС. Об этом в своем telegram-канале сообщил и председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

При этом, по словам Рогова, сотрудникам Запорожской АЭС поступают угрозы от киевских властей.

"Киевский режим продолжает доказывать свою варварскую и преступную сущность. Стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой", -приводят его слова РИА "Новости".

Рогов сообщил, киевские власти угрожают, что как только им удастся взять под контроль атомную станцию, все ее сотрудники будут подвергнуты репрессиям.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе станция такого типа по числу блоков и установленной мощности. С марта объект контролируют российские военные. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и территориям в районе АЭС.