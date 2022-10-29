29 Октября 2022
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Происшествия В России Украина
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном объеме

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,4 миллиона кубометров на 29 октября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя российской компании Сергея Куприянова.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 миллиона кубометров на 29 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки.

Теги: Газпром, газ, Украина



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