В Киевской области на неопределенный срок вводят беспрецедентные чрезвычайные ограничения в сфере энергетики

В Киевской области введен режим тотальной экономии электроэнергии. Об этом со ссылкой на главу областной военной администрации Алексея Кулебу сообщает ТАСС.

"В области продолжаются отключения электроснабжения. Более жесткие и длительные, чем раньше. Продолжим тотальную экономию электроэнергии", - заявил он.

Кроме того, компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила, что "Укрэнерго" вводит беспрецедентные экстренные ограничения, чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины. По данным компании, в ближайшие дни будут введены более жесткие и длительные графики отключений.