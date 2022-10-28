Мэрия Владивостока опровергла информацию о планах установить в городе памятник Сталину

Власти Владивостока опровергли сообщения об одобрении установки памятника Иосифу Сталину.

"На Совете по культуре было рассмотрено несколько вопросов. Среди них — идея установки памятника Сталину. Ее выдвинул "Союз советских офицеров России", — цитирует "Интерфакс" представителя мэрии.

Он добавил, что большинство членов Совета проголосовало против этой идеи.

Ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что на заседании это предложение было поддержано. Якобы планировалось, что создание памятника или бюста будет осуществлено только на внебюджетные средства.

Стоит отметить, что в мэрии опровергли заявление заместителя главы администрации города Николая Селюка. "Совет поддержал концептуальную идею", — приводило primamedia.ru слова чиновника. Также издание утверждало, что идея получила шесть голосов "за" и лишь три голоса "против", еще двое воздержались.