28 Октября 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Фото предоставлено пресс-службой &quot;Газпромнефть-Ямала&quot;

Нефтяники организовали кардиологическое обследование для жителей ямальского поселка

"Газпромнефть-Ямал" и Тюменский кардиологический научный центр реализовали программу медицинского обследования для жителей села Новый Порт на Ямале. Высококвалифицированные врачи-кардиологи приняли пациентов в сельской амбулатории.

Основная цель мероприятия – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили Накануне.RU организаторы акции.

Врачи предложили ямальцам сделать электрокардиограмму, расширенное УЗИ сердца, суточный мониторинг артериального давления и ЭКГ, биохимический анализ крови. Масштабное обследование позволило медикам взять под наблюдение пациентов из группы риска, дать им необходимые рекомендации, назначить лечение.

(2022)|Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-Ямала"

"Мы планируем выработать технологию определения повышенной предрасположенности пациентов к развитию сердечной недостаточности, артериальной гипертонии. Для этого необходимо использовать новейшие методы ультразвуковой диагностики, которые бы регистрировали даже незначительные нарушения сердца", – уточнила кандидат медицинских наук, научный руководитель отделения неотложной кардиологии Тюменского кардиологического научного центра Наталья Мусихина.

Обычно из-за удаленности территории сельчанам приходится обращаться за помощью узких специалистов в Новый Уренгой и Салехард. "Газпромнефть-Ямал" регулярно оказывает помощь жителям муниципалитета в авиаперевозках, включая поездки, связанные с посещением медицинских учреждений.

(2022)|Фото предоставлено пресс-службой "Газпромнефть-Ямала"

"Вопрос развития сердечно-сосудистой патологии до сих пор актуален во всем мире, тем более в Арктическом регионе. Достаточно часто наблюдается ухудшение состояния здоровья по причине этих заболеваний. Результаты научного исследования позволят прогнозировать появление хронической сердечной недостаточности на ранних стадиях и своевременно принимать меры по ее предотвращению", – пояснил начальник отдела охраны труда и здоровья "Газпромнефть-Ямала" Алексей Калугин.

Всего за время работы в селе выездной команде врачей удалось проверить здоровье 130 новопортовцев, некоторые из них уже получили направление на госпитализацию в Тюменский кардиоцентр.

Теги: Газпромнефть-Ямал, кардиоцентр, обследование



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