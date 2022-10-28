28 Октября 2022
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Политика В России В бывшем СССР
Фото: kremlin.ru

"Мы в достаточно сложном положении": Путин высказался о роли России в конфликте Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин назвал "достаточно сложным" положение, в которому оказалась РФ в ситуации с конфликтом Армении и Азербайджана.

"И Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, – все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно. Безусловно, все мы в достаточно сложном положении. Но мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению", - заявил Путин на внеочередной сессии ОДКБ, созванной Арменией.

Путин призвал соблюдать условия соглашений, которые были заключены между лидерами России, Армении и Азербайджана.  

"Вопрос – как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора", - полагает Путин.

Теги: владимир путин, одкб, армения, азербайджан, карабахский конфликт



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