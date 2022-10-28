ЦБ: Через несколько месяцев мобилизация может увеличить инфляцию

Центральный банк России считает, что мобилизация как явление может оказать разные эффекты на инфляцию.

На горизонте ближайших месяцев мобилизация будет сдерживающим фактором для потребительского спроса и самой инфляции.

"Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - говорится в пресс-релизе ЦБ, посвященном ключевой ставке.

Несмотря на то, что как минимум в ближайшие месяцы мобилизация может иметь дефляционный эффект, регулятор сегодня оставил ключевую ставку на довольно высоком уровне 7,5% и не снизил.

Регулятор полагает, что к концу года инфляция составит 12-13%.