Мобилизованные югорчане пожаловались, что в танковой части с них требовали денег на "соляру"

28 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мобилизованные югорчане пожаловались, что в танковой части с них требовали денег на "соляру"

Мобилизованные югорчане записали видеообращение из танковой части, расположенной в Омской области. В видеообращении резервисты сообщают, что якобы с них каждое утро требуют скидываться по 4,5 тыс. руб. на покупку "солярки". Видеоролик опубликован в telegram-каналах.

"Почему мы должны давать деньги из своего кармана? У нас также есть семьи, как и у многих других здесь. Здесь собрались со всех городов ХМАО: Урай, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань. Почему мы должны платить с собственного кармана за эту "соляру", чтоб нам было тепло? Командование института отвечает на это так: палатки Ханты-Мансийского автономного округа не стоят на балансе, "соляру" мы вам давать не будем. Дали нам буржуйки, топите, как хотите", - сообщает солдат.

Бойцы жалуются, что среди резервистов уже есть заболевшие двусторонней пневмонией и бронхитом.

"Если нам не могут соляру выделить, то нам наш нефтяной округ выделит", - заявили солдаты, возмущенные таким отношением.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова. Она подтвердила, что проблема с соляркой действительно была. Однако сейчас вопрос урегулирован.

"Созвонилась по поводу этой информации с представителями "Центроспас-Югории", другими представителями нашего округа. Проблема с дизельным топливом была несколько дней назад. Вопрос урегулирован был. Но то, что с них [мобилизованных - примеч. ред] собирают деньги, пока подтверждения никто не дает. Даже сами военнослужащие. У меня подтверждения нет. Этим вопросом должна заниматься военная прокуратура. В военную прокуратуру я информацию передала. Кто там с них собирал деньги, на что - этим пусть занимается военная прокуратура", - сообщила Стребкова.

Ранее, напомним, омский губернатор признавал проблему с отсутствием в региональном бюджете денег на поддержку мобилизованных. "По уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29 на 51 место. В Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета", - пожаловался Александр Бурков.

Теги: мобилизация, соляра, дизельное топливо, видеообращение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети