Мобилизованные югорчане пожаловались, что в танковой части с них требовали денег на "соляру"

Мобилизованные югорчане записали видеообращение из танковой части, расположенной в Омской области. В видеообращении резервисты сообщают, что якобы с них каждое утро требуют скидываться по 4,5 тыс. руб. на покупку "солярки". Видеоролик опубликован в telegram-каналах.

"Почему мы должны давать деньги из своего кармана? У нас также есть семьи, как и у многих других здесь. Здесь собрались со всех городов ХМАО: Урай, Когалым, Нефтеюганск, Нижневартовск, Сургут, Ханты-Мансийск, Нягань. Почему мы должны платить с собственного кармана за эту "соляру", чтоб нам было тепло? Командование института отвечает на это так: палатки Ханты-Мансийского автономного округа не стоят на балансе, "соляру" мы вам давать не будем. Дали нам буржуйки, топите, как хотите", - сообщает солдат.

Бойцы жалуются, что среди резервистов уже есть заболевшие двусторонней пневмонией и бронхитом.

"Если нам не могут соляру выделить, то нам наш нефтяной округ выделит", - заявили солдаты, возмущенные таким отношением.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Стребкова. Она подтвердила, что проблема с соляркой действительно была. Однако сейчас вопрос урегулирован.

"Созвонилась по поводу этой информации с представителями "Центроспас-Югории", другими представителями нашего округа. Проблема с дизельным топливом была несколько дней назад. Вопрос урегулирован был. Но то, что с них [мобилизованных - примеч. ред] собирают деньги, пока подтверждения никто не дает. Даже сами военнослужащие. У меня подтверждения нет. Этим вопросом должна заниматься военная прокуратура. В военную прокуратуру я информацию передала. Кто там с них собирал деньги, на что - этим пусть занимается военная прокуратура", - сообщила Стребкова.

Ранее, напомним, омский губернатор признавал проблему с отсутствием в региональном бюджете денег на поддержку мобилизованных. "По уровню бюджетной обеспеченности Омская область сместилась с 29 на 51 место. В Омской области дефицит бюджета более 13 миллиардов рублей. Мы ещё не понимаем, за счёт чего нам выплачивать заработную плату, а это одна из самых первостепенных статей бюджета", - пожаловался Александр Бурков.