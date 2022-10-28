28 Октября 2022
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Политика За рубежом
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Норвегия ввела санкции против 30 чиновников и семи организаций России

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций против России, в который включили 30 российских граждан и 7 организаций.

Как сообщается на сайте норвержского правительства, в списки попали чиновники из недавно присоединенных к России регионов – всего 30 человек.

Рестрикциям подверглись, в частности, организаторы референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Новый санкционный пакет также запрещает оказывать россиянам и российским юрлицам услуги в сфере криптовалют, предоставлять им инженерные, архитектурные услуги, юридические консультации, а также консультационные услуги в IT-сфере.

Напомним, Норвегия в августе присоединилась к санкциям Евросоюза против России, которые были введены на фоне спецоперации на Украине. В МИД страны сообщили, что пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство.

Теги: норвегия, санкции, россия



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