28 Октября 2022
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Общество За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Швеция решила провести дополнительное расследование ЧП на "Северных потоках"

Служба безопасности Швеции проведет дополнительное расследование в связи с ЧП на "Северных потоках", оно будет проходить при поддержке вооруженных сил страны.

Кроме того, что ряд дополнительных следственных действий будет проведен на месте происшествия, пишет РИА Новости.

26 октября сообщалось, что ВС Швеции вновь обследуют морское дно в районе диверсии на газопроводах.

Ранее в Швеции засекретили от других государств предварительное расследование. Оно закончилось еще 7 октября, но никаких подробностей, кроме того, что власти страны укрепились в версии о диверсии, не сообщалось.

Теги: швеция, северные потоки, диверсия



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