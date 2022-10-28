В Херсонской области завершена эвакуация мирного населения с правого берега Днепра

В Херсонской области завершена организованная эвакуация мирного населения с правого берега Днепра, в том числе и из областного центра, передает ТАСС со ссылкой на заместителя врио губернатора региона Кирилла Стремоусова.

"Действительно, закончилась эвакуация. <…> Это была не принудительная эвакуация, мы дали возможность людям уйти с линии огня, с зоны обстрелов Херсонской области", - сообщил он.

Стремоусов не уточнил точное число уехавших жителей правобережья.