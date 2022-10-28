В Архангельской области контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну срочников, - СМИ

В Архангельской области контрактник на "КамАЗе" наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы.

ДТП произошло в Плесецком районе, на полигоне недалеко от города Мирный, пишет Baza.

В результате наезда два человека погибли. Один из них скончался на месте происшествия, второй на следующий день в госпитале, сообщает телеграм-канал. Еще 11 человек получили травмы, они госпитализированы.

Причины ДТП пока неизвестны. В случившемся разбираются военные следователи.