В центре Екатеринбурга совершено нападение на сотрудника Накануне.RU

В центре Екатеринбурга посреди дня совершено нападение на сотрудника Накануне.RU. Глава IT-отдела Максим Кашеваров был избит неизвестным на черном автомобиле. Сейчас полиция ведет розыск злоумышленника.

Как рассказал Максим, накануне днем он отвез жену на работу, а сам пошел гулять с маленьким ребенком, который был в коляске. В одном из дворов на улице Луначарского мужчине навстречу выехал "Фольксваген" черного цвета и остановился, перегородив дорогу. Максим с коляской отошел в сторону, чтобы пропустить машину, но та не сдвинулась с места, а ее водитель открыл окно. Уралец спросил его, почему тот отказался пропустить их с коляской, однако в ответ услышал ругань в свой адрес. Чтобы не провоцировать конфликт, сотрудник нашего издания пошел дальше.

Однако история на этом не закончилась. Пройдя несколько десятков метров и уже выходя из двора, Кашеваров услышал сзади топот, но не успел даже оглянуться. В ту же секунду он почувствовал сильный удар в голову. На какой-то момент мужчина даже потерял сознание, а когда пришел в себя, нападавший исчез. Максим немедленно вызвал полицию.

Приехавшие силовики взяли с него объяснение и посоветовали написать заявление, что он и сделал, сообщив сотрудникам МВД номер и марку автомобиля, а также приметы агрессора. Заявление было принято в ОП №1. Сегодня пострадавший прошел медицинское освидетельствование, которое показало, что у него сотрясение мозга. Сейчас Максим Кашеваров находится на больничном.

"Заявление принято в отделе полиции №1 Кировского района. В настоящее время сотрудники службы участковых устанавливают лицо, причастное к инциденту. Пострадавший направлен на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. По материалу проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение", - сообщили нашему изданию в УМВД по Екатеринбургу.

Редакция Накануне.RU будет держать на контроле ход расследования нападения на нашего коллегу и надеется, что злоумышленника удастся оперативно найти.