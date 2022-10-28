Федеральная и региональная господдержка дает результат - новосибирские предприятия укрепляют свои позиции на отраслевых рынках

На заводе «Сибирское стекло» (якорный резидент индустриального парка «Экран») успешно реализован крупный инвестпроект при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Фонда развития промышленности, правительства Новосибирской области. Новая стекловаренная печь — одна из крупнейших в России — введена в эксплуатацию в прошлом году. Её мощность – 375 тонн стекломассы в сутки, в пересчёте на бутылки это около 450 млн единиц продукции в год. А конструктивные преимущества новой печи позволили изготавливать бутылку из зеленого стекла — сварить его труднее, чем бесцветное или коричневое. И «Сибирское стекло» сделало это первым в Сибири.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на производственной площадке предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона. Руководство предприятия доложило, что благодаря новому оборудованию производительность стекольных комплексов выросла на 30% – до 850 млн стеклоизделий в год.

«Реализован крупный инвестпроект, который совместно продвигали правительство Новосибирской области и собственники, руководители предприятия. Этот проект два года назад получил поддержку со стороны федерального министерства промышленности и фонда развития промышленности. За счёт привлечённых средств фонда, средств Евразийского банка развития проект был реализован предприятием. Новые агрегаты вышли на полную мощность. Это дало увеличение производительности, позволило расширить ассортимент. Теперь перед нашим предприятием открыты новые возможности, новые рынки», — подчеркнул Андрей Травников.

Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор рассказал губернатор, что в следующем году предприятие войдет в новый инвестиционный цикл, который позволит увеличить мощности печи ещё примерно на 40 млн единиц продукции в год.

«Это предприятие важно для нашей области ещё и тем, что у него появляются дополнительные потребности во вторичном сырье, стеклобое. Сегодня завод берёт 2 тысячи тонн стеклобоя ежемесячно, и без переделки технологии может выйти на 4-5 тысяч тонн в месяц. При дальнейшем усовершенствовании технологий можно будет ещё увеличить спрос на это вторсырьё. Таким образом, мы стимулируем дальнейшую реформу обращения с отходами», — отметил Андрей Травников.

Предприятие уделяет внимание и повышению производительности труда с помощью внедрения бережливых технологий. Кроме вложения в активы предприятие осваивает и новые технологии, повышая свою эффективность. Например, снижая вес бутылки. Благодаря конструктивным решениям, разработанным специалистами «Сибстекла», вес бутылки объемом 0,45 литра уменьшен до рекордных 235 граммов.

Специалисты предприятия считают, что спрос на стеклянную упаковку будет только расти, подогреваемым тенденцией к замещению импортных напитков отечественными аналогами.