28 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Первоуральске убийцу-расчленителя отправили в колонию

В Первоуральске вынесен приговор местному жителю. Его признали виновным в убийстве знакомого, тело которого злоумышленник расчленил.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в феврале этого года: мужчины выпивали дома у одного из них, и в разгар посиделок между ними произошла ссора. В итоге один из собутыльников зарезал другого ножом.

После убийца решил избавиться от тела, но так как его знакомый был довольно крупного телосложения, он смог дотащить труп только до входной двери. Тогда уралец взял цепную пилу, которая хранилась у него дома, и расчленил приятеля. Части тела он вынес в пакете на улицу и выбросил их в лесопарковой зоне.

Вернувшись домой, злоумышленник как ни в чем не бывало лег спать. Утром в квартиру пришла его сожительница, увидела, что произошло, и обратилась в полицию.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, причиной трагической развязки застолья приятелей стали грубые оскорбительные выражения, произнесенные в состоянии "под мухой".

"Такое, увы, при распитии спиртного бывает часто. Далеко не каждый собутыльник, даже если он в приятельских отношениях с компаньоном, способен простить некоторые обидные общеизвестные слова. В тот роковой день потерпевший пришел в гости к своему будущему убийце, не предполагая, что это будет последний в его жизни домашний фуршет. От испуга содеянного уральский расчленитель решил избавиться от улик, но не успел осуществить свой план полностью. Сыщики уголовного розыска его задержали", - отметил полковник Горелых.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу был выполнен комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначены и проведены необходимые экспертизы.

Первоуральский городской суд назначил убийце-расчленителю девять лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Теги: Первоуральск, убийство, прокуратура, суд



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