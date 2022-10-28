Сотрудникам оборонного предприятия в Рыбинске массово выдали повестки, несмотря на отсрочку

Сотрудники предприятия, выполняющего гособоронзаказ, массово получили повестки, хотя они имеют право на отсрочку. Речь о предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Рыбинске. Беспокойство в связи с этой ситуацией выразил "Ростех" – ОДК является его подразделением.

"Компании "ОДК-Сатурн", "ОДК-ГТ" и другие предприятия ОДК, выполняющие государственный оборонный заказ, включены в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный сентябрьским приказом Минпромторга, и его сотрудники имеют право на отсрочку", - цитирует РИА Новости представителя госкорпорации.

Также в "Ростехе" подтвердили, что руководство ОДК и перечисленных подразделений все требования выполнило и подготовило и направило в Минобороны все необходимые документы на своих сотрудников.

"Рассчитываем, что реализация мобилизационных мероприятий в Рыбинске вернется в конструктивное русло, так как каждый россиянин сейчас защищает нашу родину на разных рубежах", - сказали в корпорации.