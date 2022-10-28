На Ставрополье задержали сторонников украинских националистов

ФСБ РФ предотвратила в Ставропольском крае теракт, который готовили сторонники украинских националистов на одном из административных объектов региона.

По данным ведомства, задержаны четыре человека. Как сообщает РИА Новости, они разделяли идеологию полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация).

В ходе обысков у них дома и в оборудованном тайнике изъяты огнестрельное оружие, готовые взрывные устройства и компоненты для изготовления новых, а также литература по организации массовых беспорядков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".