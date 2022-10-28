28 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

России предложили провести реорганизацию частной собственности

Экономисты МГУ полагают, что России нужна новая экономическая модель с "реорганизацией" системы частной собственности. Она должна включать в себя плановость, согласованную фискальную и монетарную политику, а также национализацию ресурсов.

В условиях беспрецедентного санкционного давления для России "жизненно важно" поменять экономическую модель и реорганизовать действующую систему частной собственности, которая сейчас работает не на экономику, а "на небольшой круг выгодополучателей", пишут профессора кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Кайсын Хубиев и Иван Теняков в статье "Надломленный вектор развития российской экономики" для последнего выпуска научного журнала "Вопросы политической экономии" (РБК ознакомился со статьей).

За 30 лет существования рыночной экономики Россия в разы отстала от мировой траектории экономического развития, констатируют авторы. Основную причину "провала" они видят в приватизации собственности в 1990-х на "льготных условиях", следствием которой стал вывод прибыли за рубеж и незаинтересованность собственников в развитии экономики. В таких условиях на инициативы государства по прорывному развитию не остается ресурсов, убеждены экономисты. Выход они видят в формировании новой экономической модели с перераспределением функций финансово-экономических ведомств, составлением планов развития и направлением прибыли, которая оказывается в частных руках и выводится за рубеж, на денежные "инъекции" в национальную экономику.

Среди предпосылок для такого развития ситуации эксперты называют, например, тот факт, что, по расчетам авторов из МГУ на основе данных МВФ, за последние 30 лет экономика России выросла на 20–25%, при этом мировой ВВП в 2019 г. в 2,8 раза превышал показатель 1990 г. Накопленные потери динамики реального ВВП России за этот период составили 25 п.п., исходя из сравнения темпов экономического роста в России и мире. Недостающий рост мог быть направлен на цели развития, если бы экономика России развивалась мировыми темпами, убеждены эксперты.

Теги: Реприватизация, Россия, ВВП



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