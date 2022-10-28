28 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Матвей Карпов (vk.com/pirypip)

Свердловский школьник стал миллионером, победив в "Большой перемене"

Ученик школы №75 в Лесном (Свердловская область) 16-летний Матвей Карпов в один момент стал миллионером. Школьник победил во всероссийском конкурсе "Большая перемена-2022", главным призом которого была премия в 1 млн рублей. Его Матвей сможет потратить на образование или запуск собственного проекта.

"Я миллионер в 16 лет! Сегодня состоялось награждение участников конкурса "Большая перемена" и я стал победителем!", - написал школьник в своих социальных сетях.

победитель конкурса "Большая Перемена" Матвей Карпов(2022)|Фото: Матвей Карпов (vk.com/pirypip)

Помимо Матвея, из Свердловской области денежный приз также получила школьница Мария Миллер. 200 тыс. рублей девушка планирует потратить на обучение в "Физтех-лицее" имени Капицы, куда так мечтала поступить.

Всего миллионерами теперь смогут называть себя 14 уральских школьников. В качестве бонуса они также получат до 5 дополнительных баллов к результатом ЕГЭ. Среди учеников 8-9 классов выделились 12 свердловских школьника, получивших по 200 тыс. рублей.

Напомним, что конкурс завершился 27 октября. В полуфинал прошли 1,5 тыс. учеников 11-ых классов, однако уйти с денежным призом и званием победителя смогли только 300 человек. Помимо премии в 1 млн, выпускники получат дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. В полуфинал прошли и ученики 9-10 классов. 300 человек получили по 200 тыс. рублей.

Теги: Большая перемена, миллионер, конкурс



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