28 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: телеграм-канал Юрия Подоляки

Подоляка, собравший 460 млн рублей на помощь армии, ответил "волонтеру ВСУ" Шарию

Российский обозреватель Юрий Подоляка, собравший для армии 460 млн рублей, заявил, что удовлетворен истерикой блогера с Украины Анатолий Шария.
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В конце сентября Подоляка объявил народный сбор для помощи российской армии после объявления частичной мобилизации. В силу возникших проблем он призвал всех неравнодушных граждан жертвовать на приобретение теплых вещей для мобилизованных и тех, кто уже находится на передовой. В итоге за месяц было собрано 460 млн рублей, которые перечислили 182 тыс. человек (каждый в среднем перечислил 2,5 тыс. рублей).

"Совершенно фантастическая сумма. Уже на эти деньги закуплено более 30 тыс. единиц теплых вещей: спальники и карематы, берцы и теплое белье. А также из общих сборов мы добавили 300 печек и 500 газовых плит, – то, что ребята сейчас очень просят на передовой. Будем продолжать сборы, чтобы бойцы могли выполнять свои боевые задачи", - рассказал сопровождающий груз руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

26 октября с помощью Донского спасательного центра МЧС России и ВСКС в ДНР, ЛНР и полигон в Ростовской области, где базируются подразделения российской армии, было направлено 11 грузовиков с помощью.

Шарий в свойственной ему язвительной манере заявил, что в этом отчете "нет всего того, что обычно свойственно отчетам", - накладных, наименований компаний, спецификации вещей. Он посмеялся над спальниками за 1500 рублей и берцами за 2500 рублей.

В ответ Подоляка написал, что "истерикой поставщика ВСУ – Шария удовлетворен". Он не сомневался, что Шарий не пройдет мимо его первого отчета о сборе, надеясь, что он сядет в лужу. Но тысячи комплектов уже начали раздаваться, и каждый скоро сможет убедиться в честности посчитанных средств и что есть люди, которые что-то делают.

"Мой визави явно к таким не относится. Толик, я же тебе говорил, что ты зря педалировал эту тему. Да, я понимаю, что среди Вас – волонтеров ВСУ, так не принято, но я не Вы. И ты зря пытаешься уцепиться за соломинку, мол, мои цифры фикция. Они реальные, и накладные существуют (любой контролирующий орган их может проверить)... При соблюдении моего единственного условия по твоему заказу сошьют любое количество спальников по 1500 рублей... П.С. И да, жди, это еще не все)))", - заключил Подоляка.

Теги: Юрий Подоляка, помощь, армия, Анатолий Шарий



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