28 Октября 2022
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Политика За рубежом
Фото: Mike Segar/Reuters

ООН отказалась расследовать работу биолабораторий на Украине

Организация объединенных наций не может расследовать представленные Россией сведения о деятельности биологических лабораторий на территории Украины, поскольку не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом. Об этом заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо.

Он напомнил про слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая весной утверждала, что у организации нет информации о каких-либо программах биологического оружия на Украине, пишет Regnum.

Напомним, российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. По данным Минобороны РФ, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания Black and Veatch.

Теги: оон, украина, биолаборатории



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