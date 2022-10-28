В Кольцово возвращается авиакомпания Air Arabia, которая ушла в 2015 году

Спустя более чем семь лет авиакомпания Air Arabia возобновляет выполнение своей полетной программы из международного аэропорта Кольцово.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, начиная со 2 декабря арабский перевозчик начнет полеты по маршруту "Шарджа – Екатеринбург – Шарджа". Рейсы будут осуществляться на лайнерах Airbus A320 до четырех раз в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга, а по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям – в столицу Урала.

Вылет из Шарджи запланирован на 18.55, прибытие в Екатеринбург – в 00.50 на следующий день. Отправление из Кольцово будет в 1.50, прилет – в 6.05. Везде указано местное время.

Стоит отметить, что полеты в Шарджу из Кольцово в настоящее время не осуществляются. Авиакомпания Air Arabia выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года.