В Воронежской области продолжается реализация проекта "Эффективный регион". Главные задачи - сбережение ресурсов и времени людей

Реализация проекта "Эффективный регион" в Воронежской области вполне может претендовать на тиражирование на межрегиональном и федеральном уровне. Как отмечал губернатор Александр Гусев, одним из преимуществ проекта является то, что он не является затратным, при этом позволяет провести разработку грамотных организационных и управленческих решений и их внедрение в практику работы органов власти, предприятий и организаций, в частности, социальной сферы.

Накануне в правительстве Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева прошло совещание, на котором рассматривался ход реализации проекта "Эффективный регион" в здравоохранении, образовательной сфере и лесном хозяйстве региона.

Глава управления лесного хозяйства Воронежской области Вячеслав Оробинский рассказал о проекте, позволяющем оптимизировать процесс мониторинга лесных пожаров в регионе. Действующая сеть мониторинга состоит из 26 диспетчерских пунктов, которые регулируют работу 46 камер видеонаблюдения, на которых установлен программный комплекс "Лесоохранитель". Повышение скорости обработки поступающих с камер сигналов позволит принять меры, которые приведут к сокращению площадей лесных пожаров, а, соответственно, сделать ущерб от этих чрезвычайных проишшествий минимальным.

О внедрении практик бережливого управления в сфере образования сделала сообщение руководитель департамента образования, науки и молодежной политики правительства региона Наталья Салогубова.

Пожалуй, одним из самых востребованных направлений проекта "Эффективный регион" можно считать здравоохранение. Здесь результат внедрения современных управленческих решений практически сразу отражается на качестве обслуживания граждан.

Главный врач Воронежской областной больницы №1 Виктор Вериковский доложил, что в перинатальном центре медучреждения в этом году проходила оптимизация рабочих процессов. Уже три бережливых проекта здесь стали реальностью. Оптимизирован процесс предварительной записи в КДО, реализован проект «Оптимизация процесса получения медицинской услуги ЭКО» и осуществлено внедрение кейса «Оптимизация процесса забора крови в процедурном кабинете».

По словам руководителя департамента здравоохранения Воронежский области Александра Щукина, перинатальный центр может поделиться своими наработками с коллегами. Здесь уже разработаны методички, фактически создана фабрика процессов, которая может быть оперативно тиражирована.

Еще три бережливые практики сейчас внедряются в медицинском учреждении. Это «Оптимизация процесса выявления гинекологических заболеваний у детей и подростков», «Оптимизация процесса лечения доброкачественных и предраковых гинекологических заболеваний у женщин» и «Оптимизация процесса проведения ультразвукового исследования».

Напомним, что проект "Эффективный регион" в Воронежской области реализуется совместно с Росатомом, соответствующее соглашение было подписано главой региона с корпорацией в конце 2020 года. Доклад о совместной реализации проекта «Эффективный регион» в 2022 году на совещании у губернатора представил представитель АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Максимов.

Резюмируя обсуждение губернатор Александр Гусев отметил, что количество организаций и учреждений в регионе, внедряющих бережливые управленческие практики, растет. Региональные министерства, правительственные структуры, ИОГВ области уже активно работают над внедрением практик бережливого управления. И теперь на первый план выходят уже не количественные показатели, а качество реализации проекта.

"Призываю активнее включаться в этот процесс. Только в текущем году у нас реализуется более трехсот «бережливых» проектов. Их главной целью должны быть не количественные, а качественные показатели. Участие должно быть осознанным, а не конъюнктурным", — подчеркнул в завершении совещания Александр Гусев.

Справка. В 2021 году в Воронежской области было реализовано 280 бережливых проектов, 218 быстро реализуемых инициатив и создано 90 бережливых команд. Также в регионе сформировали центр бережливых технологий «Фабрика бережливых процессов».