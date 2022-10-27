"Борются не за народ, а за деньги". Путин рассказал, почему потери ВСУ превышают российские

28 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суровикин укрепляет тактическую слаженность

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

"Борются не за народ, а за деньги". Путин рассказал, почему потери ВСУ превышают российские

Вооруженные силы Украины теряют в 7-10 раз больше сил, чем российские войска. Виной этому "ура-патриоты" на Украине, которые действуют в личных интересах, а не в интересах собственного народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

По его словам, "отдающими приказы" движут даже не идеи национализма, а примитивное желание сохранить в западных банках свои миллиарды долларов, которые те, в свою очередь, украли у народа Украины.

"Чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, они делают все, что им приказывает Запад, обертывая это в националистическую обертку и преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа, вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - отметил Путин.

Напомним, что сегодня военные РФ отразили атаки ВСУ на территории ЛНР, в Харьковской и Николаевской областях. По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, в этой битве было уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Помимо этого российские военные смогли остановить наступление ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Также было сорвано наступление украинской армии в Николаевской области. Там уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Теги: народ, ВСУ, потери, Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети