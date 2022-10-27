"Борются не за народ, а за деньги". Путин рассказал, почему потери ВСУ превышают российские

Вооруженные силы Украины теряют в 7-10 раз больше сил, чем российские войска. Виной этому "ура-патриоты" на Украине, которые действуют в личных интересах, а не в интересах собственного народа, заявил президент РФ Владимир Путин во время дискуссионного клуба "Валдай" в четверг.

По его словам, "отдающими приказы" движут даже не идеи национализма, а примитивное желание сохранить в западных банках свои миллиарды долларов, которые те, в свою очередь, украли у народа Украины.

"Чтобы обеспечить безопасность своих капиталов, они делают все, что им приказывает Запад, обертывая это в националистическую обертку и преподнося своему собственному народу как борьбу за интересы украинского народа, вот что происходит в действительности. Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Потери там местами, знаете, доходят - я говорю об этом с сожалением - потери бывают один к десяти, один к восьми, а в последнее время почти все время один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем. Разве истинные патриоты своей страны могут это допустить?" - отметил Путин.

Напомним, что сегодня военные РФ отразили атаки ВСУ на территории ЛНР, в Харьковской и Николаевской областях. По словам официального представителя министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, в этой битве было уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Помимо этого российские военные смогли остановить наступление ВСУ в направлении населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики. Уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Также было сорвано наступление украинской армии в Николаевской области. Там уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.