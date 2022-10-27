Рускеальский паровоз держит по ветру свой нос: ретропоезд в Карелии притягивает внимание туристов со всей страны

Горный парк «Рускеала» в Карелии стал настоящим магнитом для туристов со всей России, ведь здесь их ждут потрясающие виды, роскошный каньон и многочисленные водопады в окружении могучего леса. А с тех пор, как РЖД запустили сюда ретропоезд, пассажиры получили дополнительный повод отправиться в дальнее путешествие.

От Санкт-Петербурга до мраморного каньона Рускеалы около 300 км, и их вполне можно преодолеть на автомобиле: дорогу сюда сделали отличную, нареканий у водителей она не вызывает. Но ретропоезд «Рускеальский экспресс» может сделать поездку куда более впечатляющей. Паровоз как будто сошёл с экрана фильма братьев Люмьер: старинные интерьеры вагонов подчеркивают принадлежность состава к другому времени. Хотя и среди них нашлось место современным изобретениям — внутри работает wi-fi, есть usb-розетки и сенсорные терминалы. Но, в любом случае, поездка в такой обстановке впечатляет куда больше, чем изучение карельских лесов с автомобильного кресла.

Оглушающий гудок и клубы дыма, окутывающие паровоз, с самого начала настраивают путешественников на лад «Сибирского цирюльника» Никиты Михалкова. В РЖД сделали всё, чтобы атмосфера попадания в сказку с антуражем прошлого века держалась на протяжении всего пути. А зелёные кожаные диваны и бархатные изумрудные портьеры только добавляют к этому роскоши и удобства.

"Если раньше туристы приезжали только ради парка, ради Карелии, то сейчас появился действующий технический объект — наш поезд, многие приезжают именно ради него, — считает начальник поезда Сергей Москалев. — Пассажиры обычно говорят, что попали в сказку, что все здесь пропитано духом, атмосферой того времени. Все остаются с великолепными впечатлениями, делают множество фотографий, снимают видео и, конечно же, остается замечательная память. Отношение наших пассажиров — это самое главное: очень приятно видеть их улыбки, их заинтересованность. Многие подходят фотографироваться с нами, задают вопросы о поезде".

Мощной точкой притяжения в «Рускеальском экспрессе» является вагон-ресторан с царскими интерьерами. Это неожиданное решение для РЖД, ведь компания в последние годы стремится отказываться от ресторанов на колёсах в пользу бистро с привозным питанием. Последнее сегодня вызывает активное недовольство пассажиров «Сапсанов» и «Ласточек», которые часто жалуются на качество блюд от комбината RBE Group. В самой компании считают, что вагоны-рестораны должны остаться только в туристических и фирменных поездах. Во всех остальных случаях пассажиры могут рассчитывать лишь на разогреваемую еду, ведь для них вагон-ресторан ассоциируется с чем-то дорогим. Тем не менее, в ретропоезде общепит всегда полон посетителей. Удобные кресла, живая музыка, растения и птицы в клетках создают непередаваемую атмосферу, откуда не хочется поскорее уйти. При этом цены здесь мало чем отличаются от городских кафе или того же «Сапсана», где, как уже говорилось, кормят подогретой готовой едой: крем-суп стоит 490 рублей, люля-кебаб из курицы с картофелем и перцем — 480 рублей, блинчики с сыром и ветчиной — 300 рублей, карельские калитки — по 150 рублей.

«Рускеальский экспресс» курсирует ежедневно между станциями Сортавала и Горный парк «Рускеала», его график учитывает движение «Ласточки» между Санкт-Петербургом и Сортавалой, чтобы пассажирам было удобно пересаживаться в обе стороны. «Ласточка» выезжает с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 06:15. Стоимость билета — от 850 рублей. Прибывает она на вокзал в Сортавале в 10:20, ретропоезд стоит на соседнем пути и отправляется в 10:40. Поездка до горного парка длится около часа. Билеты в экономкласс на «Рускеальском экспрессе» стоят от 799 рублей, в VIP-вагон — 8 тыс. рублей.