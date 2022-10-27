27 Октября 2022
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Общество Свердловская область Москва
Фото: В. Н. Горелых

На 2 часа быстрее. СвЖД запускает новый поезд из Екатеринбурга в Москву

Начиная с декабря добраться от Екатеринбурга до Москвы и обратно можно будет 1-2 часа быстрее. Это станет возможным благодаря новому скоростному поезду №55/56, который запускает СвЖД.

Первое отправление запланировано на 12 декабря в 00.35 по местному времени. Из Москвы же можно будет уехать обратно в уральскую столицу 13 декабря в 13.18. Таким образом будет курсировать ежедневно, а время поездки займет менее суток. На маршруте предусмотрены остановки в Дружинино, Красноуфимске, Янауле, Сарапуле, Агрызе, Казани, Муроме 1 и в других.

Состав сформирован из вагонов нового модельного ряда – одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, выполненных в виде двухвагонных сцепов. Каждый из них оборудован кондиционером, душевой кабиной и биотуалетами, в одной из которых имеется пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми. В вагонах также организованы дополнительные зоны общего пользования с установленными аппаратами для фильтрации и нагрева воды. В купе имеется столик-трансформер, солнцезащитные светонепроницаемые шторы, персональные сейфы, розетки, USB-порты и светильники.

Поезд предусматривает места для маломобильных граждан и их сопровождающих, отдельные купе для мужчин и женщин, а также имеет услугу по перевозке домашних животных без сопровождения владельцами.

Билеты уже в продаже.

Теги: СвЖД, поезд



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