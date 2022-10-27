Парк Маяковского в Екатеринбурге ожидает масштабная реконструкция

Власти Екатеринбурга утвердили решение о масштабной реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени В.В. Маяковского. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Предполагается, что реконструкция затронет всю инфраструктуру зеленой зоны.

"В рамках подготовки проекта планировки территории парка будет проведена более детальная проработка мастер-плана, разработанного еще голландским архитектурным бюро Svesmi. На его основе планируется подготовить документ, предусматривающий решения по объектам инженерной и транспортной инфраструктуры, а также вопросам благоустройства и сохранения озелененных территорий", - рассказала руководитель проекта Екатерина Березкина.

Ранее сообщалось, что в Парке Маяковского в Екатеринбурге планируют открыть 2-километровую лыжную трассу.