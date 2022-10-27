Госдума разрешила мобилизовывать россиян с судимостью за тяжкие преступления

Госдума в третьем, окончательном чтении разрешила мобилизацию граждан с судимостью за тяжкие преступления, передает РБК. Авторами выступили "единороссы" Андрей Картаполов и Андрей Красов, они возглавляют комитет ГД по обороне.

До сих пор закон о мобилизации запрещал призывать граждан с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления. Теперь запрет будет действовать лишь для осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, преступления, связанные с терроризмом, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством либо организацией, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.