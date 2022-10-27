27 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Власти особо поддержат жителей приграничных районов Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил о том, что жители приграничных районов получат дополнительные меры поддержки. Предложение губернатора об этом сегодня поддержала региональная дума.

Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов смогут получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети – на бесплатные путёвки в оздоровительные санатории и лагеря.

Кроме того, жители смогут получить звание "Ветеран труда Курской области" при соблюдении нескольких условий: должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почётного жителя приграничья и трудовой стаж (20 лет – для женщин, 25 лет – для мужчин). Порядок получения званий будет разработан правительством Курской области отдельно.

Теги: Роман Старовойт, Курская область, поддержка, приграничные районы



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